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    Опыт Германии для профилактики бытового насилия намерены использовать в Казахстане

    13 Февраля 2023, 13:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Концепцию по обеспечению общественной безопасности разрабатывают в Казахстане. Эта Концепция рассчитана на 5 лет. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Комитета административной полиций МВД РК Ренат Зулхаиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Главной особенностью является ее нацеленность на устранение причин накопившихся системных проблем в сфере обеспечения общественной безопасности. Основная причина – это разрозненность действий госорганов. Для его упорядочения мы изучили опыт Германии, где для установления причин бытового насилия участвуют все заинтересованные государственные органы и неправительственные организации», - сказал Ренат Зулхаиров.

    К примеру, как отметил спикер, если произошел бытовой конфликт, сотрудники полиции призваны пресечь и провести оперативное и качественное расследование с принятием мер к привлечению к ответственности виновного лица. Далее кризисные центры с участием психологов выясняют причины произошедшего. Если причина в отсутствии работы, то подключаются социальные службы по трудоустройству.

    «Если причины связаны с детскими травмами, то с использованием соответствующих программ и тренингов проводят работу с агрессором. Также при наличии детей активную роль играют органы опеки, которые изучают жилищно-бытовые условия и в случае высокого риска для жизни и здоровья несовершеннолетних принимают соответствующие меры, вплоть до лишения родительских прав», - пояснил Ренат Зулхаиров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Борьба с преступностью МВД РК
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