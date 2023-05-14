Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сорокапятилетнему жителю Семея поставили диагноз и сделали сложную операцию по удалению опухоли головного мозга за счет средств системы медицинского страхования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на прессслужбу Минздрава РК.

Он обратился к врачам с жалобами на судороги. В своей поликлинике пациент был направлен на детальное обследование, по направлению он прошел компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга.

«Пациент был госпитализирован в отделение нейрохирургии БСМП города Семея. После получения результатов КТ и МРТ было выявлено опухолевидное образование левой лобной доли. Далее мы провели предоперационную подготовку и под нейронавигационной системой BrainLab, произвели костно-пластическую трепанацию черепа, удаление опухоли. После проведенной операции пациент чувствует себя хорошо, состояние стабильное», — отметил врач нейрохирург Толеугали Койшыбаев.

Компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) с внедрением ОСМС стали еще более доступными для казахстанцев. Пациентам достаточно получить направление на обследование от своего участкового врача. Сегодня любой застрахованный в ОСМС может получить дорогостоящие исследования КТ и МРТ бесплатно.

Сообщается, если до внедрения страховой медицины в 2019 году через поликлиники было оказано около 200 тысяч услуг КТ и МРТ, то в прошлом году казахстанцы прошли

1 млн 400 тысяч сеансов, то есть в 7 раз больше. Также за счет страховых средств доступно проведение высокотехнологичных, дорогостоящих обследований и операций, как и в случае с данным пациентом.



