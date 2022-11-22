АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года № 923 опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.
Номинация «Эстрада»:
Құснадин Ақбота;
Омаров Нұртас.
Номинация «Классическая музыка»:
Расылхан Шыңғыс;
Алтынбек Әйгерім.
Номинация «Народное творчество»:
Сәденов Таңат;
Қамажан Аяулым.
Номинация «Литература»:
Талапов Шерхан;
Төлтай Файзолла.
Номинация «Театр и кино»:
Серікболова Назерке;
Әбіл Мирас.
Номинация «Спорт»:
Асаубаева Бибісара;
Әбдімәлік Жансая.
Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»:
Төлеп Алмас;
Жабағин Арнұр.
Номинация «Журналистика»:
Әбделиев Шерхан.
Номинация «Общественная деятельность»:
Набиева Оксана;
Жұмырбаев Тимур.
Номинация «Наука»:
Егізбек Камила;
Машуров Фарух.
Размер Государственной молодежной премии «Дарын» на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тыс. тенге.