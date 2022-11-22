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    Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын»

    22 Ноября 2022, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 ноября 2022 года № 923 опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной премии «Дарын», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

    Номинация «Эстрада»:

    Құснадин Ақбота;

    Омаров Нұртас.

    Номинация «Классическая музыка»:

    Расылхан Шыңғыс;

    Алтынбек Әйгерім.

    Номинация «Народное творчество»:

    Сәденов Таңат;

    Қамажан Аяулым.

    Номинация «Литература»:

    Талапов Шерхан;

    Төлтай Файзолла.

    Номинация «Театр и кино»:

    Серікболова Назерке;

    Әбіл Мирас.

    Номинация «Спорт»:

    Асаубаева Бибісара;

    Әбдімәлік Жансая.

    Номинация «Дизайн и изобразительное искусство»:

    Төлеп Алмас;

    Жабағин Арнұр.

    Номинация «Журналистика»:

    Әбделиев Шерхан.

    Номинация «Общественная деятельность»:

    Набиева Оксана;

    Жұмырбаев Тимур.

    Номинация «Наука»:

    Егізбек Камила;

    Машуров Фарух.

    Размер Государственной молодежной премии «Дарын» на 2022 год по каждой номинации составляет 600 тыс. тенге.
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