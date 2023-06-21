Опубликованы самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С каждым годом количество нарушителей правил на ЕНТ уменьшается. Однако есть еще тестируемые, которые страхуют себя шпаргалками, придумывая различные способы их проноса и использования, передает МИА «Казинформ».

В 2019 году при входе на тестирование было выявлено 128 тысяч запрещенных предметов, в 2020 году – 2522, в 2021 году – 756, в 2022 году – 327.

«Сегодня абитуриенты больше делают ставку на собственные знания и хорошо знакомы с принципами академической честности», - написал Руслан Емелбаев.

Однако, он отметил, что есть еще тестируемые, которые страхуют себя шпаргалками, придумывая различные способы их проноса и использования.

«К большому сожалению самих детей, наших бдительных наблюдателей не получится обмануть. Креативность была сразу же обнаружена»,- добавил Емелбаев.

По его словам, в центре проверяют все обращения по нарушениям правил тестирования.

«В 2022 году по результатам постмониторинга были аннулированы результаты более 200 человек, 137 из которых были обладателями гранта. В этом году данная работа будет продолжена.Осталось две недели до финиша основного ЕНТ-2023. Еще раз призываю абитуриентов соблюдать академическую честность. Не забывайте, что самое главное – это ваши знания, которые будут с вами всегда. Удачи», - заключил Руслан Емелбаев.