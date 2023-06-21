Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Опубликованы самые оригинальные шпаргалки на ЕНТ-2023

    21 Июня 2023, 12:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С каждым годом количество нарушителей правил на ЕНТ уменьшается. Однако есть еще тестируемые, которые страхуют себя шпаргалками, придумывая различные способы их проноса и использования, передает МИА «Казинформ».

    В 2019 году при входе на тестирование было выявлено 128 тысяч запрещенных предметов, в 2020 году – 2522, в 2021 году – 756, в 2022 году – 327.

    «Сегодня абитуриенты больше делают ставку на собственные знания и хорошо знакомы с принципами академической честности», - написал Руслан Емелбаев.

    Однако, он отметил, что есть еще тестируемые, которые страхуют себя шпаргалками, придумывая различные способы их проноса и использования.

    «К большому сожалению самих детей, наших бдительных наблюдателей не получится обмануть. Креативность была сразу же обнаружена»,- добавил Емелбаев.

    По его словам, в центре проверяют все обращения по нарушениям правил тестирования.

    «В 2022 году по результатам постмониторинга были аннулированы результаты более 200 человек, 137 из которых были обладателями гранта. В этом году данная работа будет продолжена.Осталось две недели до финиша основного ЕНТ-2023. Еще раз призываю абитуриентов соблюдать академическую честность. Не забывайте, что самое главное – это ваши знания, которые будут с вами всегда. Удачи», - заключил Руслан Емелбаев.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Образование Один пояс, один путь ЕНТ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Кызылординский университет имени Коркыт Ата вошел в рейтинг лучших университетов мира
    Нарушения в школах и детсадах выявили во время аттестации в СКО
    Ученики каких классов смогут питаться бесплатно в школах Костанайской области
    Квалифицированных специалистов в области химических технологий будут готовить в Таразе
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT