Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Опубликованы редкие кадры затонувшего «Титаника»

    16 Февраля 2023, 21:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликованы редкие кадры печально известного круизного лайнера «Титаник», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Они были сделаны во время подводной экспедиции в 1986 году для изучения обломков судна, затонувшего в апреле 1912 года во время своего первого и единственного рейса из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

    Из 2 200 человек, находившихся на борту, погибли более 1 500. Публикация уникальной съемки приурочена к выходу оцифрованной версии отмеченного многочисленными наградами блокбастера «Титаник» в честь 25-летия фильма.

    Обломки лайнера лежат на глубине 3,8 км в Атлантическом океане в 640 км от побережья Ньюфаундленда, Канада.


    Фото: AP/WHOI Archives

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Видео Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Собаку спасли из-под завалов на 25-й день после землетрясений в турецком Хатае
    Шотландия отказалась от анестетика, представляющего серьезный вред окружающей среде
    Два землетрясения и циклон обрушились на островное государство Вануату
    Новая волна агрессии в Японии: второе нападение с ножом в школе за неделю
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    3 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров