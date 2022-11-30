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    Опубликованы пороги достаточности для снятия пенсионных на 2023 год

    30 Ноября 2022, 17:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликованы пороги минимальной достаточности на 2023 год в рамках досрочного использования пенсионных накоплений на альтернативные цели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Пороги минимальной достаточности на 2023 год составили от 3 до 10 миллионов тенге в зависимости от возраста.

    «Некоторые изменения величин порогов объясняются тем, что при их расчете используются такие социальные показатели как минимальная заработная плата, минимальная пенсия, величина прожиточного минимума, которые ежегодно индексируются», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Единого накопительного пенсионного фонда.

    В фонде отметили, что на 2023 год предусмотрено, что минимальная заработная плата составит 70 тысяч тенге, минимальная пенсия 53 076 тенге, минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты составит 24 341 тенге, прожиточный минимум - 40 567 тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Экономика Общество Пенсия
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