Опубликованы общие итоги соревновательного дня команды Казахстана на Олимпиаде в Пекине

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся очередной соревновательный день для казахстанских атлетов на Олимпийских играх в Пекине. Опубликованы общие итоги соревновательного дня для казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Первыми выступили прыгуны с трамплина Данил Васильев и Сергей Ткаченко.

В Чжанцзякоу состоялась квалификация на среднем трамплине К-95 среди мужчин. Казахстанские спортсмены смогли отобраться в следующий раунд. Данил Васильев в квалификационном раунде набрал 46,2 балла. Сергей Ткаченко показал результат 43,1 балла.

Также сегодня состоялись соревнования в скиатлоне среди женщин.

Казахстан на турнире представили четверо атлеток: Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Валерия Тюленева и Надежда Степашкина. По итогам соревнований самый лучший результат среди казахстанок показала Шалыгина, которая финишировала 48-ой. Ангелина Шурыга заняла 49 место. Валерия Тюленева расположилась на 51 месте, а Надежда Степашкина заняла 58 строчку в итоговом протоколе.

Конькобежка Надежда Морозова стартовала на дистанции 3000 метров.

По итогам соревнований казахстанка показала результат 4:04.97. В итоговом протоколе Морозова расположилась на 13 месте. Добавим, что Надежда Морозова также выступит на дистанциях 1000, 1500 метров, а также в масс-старте.

Шорт-трекист Адиль Галиахметов выступил на дистанции 1000 метров.

Галиахметов пробежал дистанцию вместе с Ли Чун Су (Южная Корея), Паскалем Дион (Канада), и Владиславом Быкановым (Израиль). Казахстанец стал третьим в своём забеге, преодолев дистанцию за 1:24:855. Этого результата не хватило, чтобы пройти в следующий раунд.

Добавим, что Галиахметов также выступит в забегах на 500 и 1500 метров на Олимпийских играх.

Могулист Дмитрий Рейхерд стал восьмым на Олимпийских играх.

По итогам второго финала Рейхерд показал результат 76,77 балла. Этот результат не позволил ему выйти в главный финал соревнований. По правилам турнира в третий финал проходят 6 лучших спортсменов. В итоговом протоколе Рейхерд расположился на восьмом месте. «Золото» соревнований завоевал Уолтер Уолберг из Швеции. Серебряную награду турнира завоевал Майкл Кингсберри (Канада). Замкнул тройку лидеров Икума Хоришима из Японии.

Команда Казахстана по шорт-треку стала пятой в смешанной эстафете в Пекине-2022.

Яна Хан, Ольга Тихонова, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев и Адиль Галиахметов финишировали вторыми в финале В (2:44:15), уступив команде из Нидерландов.

В итоговом протоколе наша команда расположилась на пятом месте.

Отметим, что впервые в рамках зимних Игр состоялся розыгрыш медалей в смешанной эстафете на дистанции 2000 метров. Казахстанская команда вошла в число авторов написания олимпийской истории, став не только участником соревнований, но и показав при этом отличный результат.

Важно отметить, что изначально команда Казахстана заняла 6 место. Однако, в финале А команда Канады нарушила правила соревнований и получила дисквалификацию, что повлияло на итоговое расположение команд.

Таким образом, наша сборная поднялась на строчку вверх в итоговом протоколе и заняла 5 место.