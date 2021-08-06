Опубликованы фото неформальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Гурбангулы Бердымухамедова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы фото неформальной встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Фото со встречи опубликовал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».
«Неформальная встреча Глав государств Центральной Азии», - подписал фотографии Берик Уали.
Напомним, 5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. 6 августа Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран. Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона.
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