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    Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии

    6 Августа 2021, 01:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликованы фото неформальной встречи глав государств Центральной Азии с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Фото со встречи опубликовал на своей официальной странице в сети Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает МИА «Казинформ».

    «Неформальная встреча Глав государств Центральной Азии», - подписал фотографии Берик Уали.

    Напомним, 5 августа Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. 6 августа Президент Казахстана примет участие в Консультативной встрече Глав государств Центральной Азии. Также запланирован ряд двусторонних встреч с лидерами соседних стран. Кроме того, участники саммита планируют совместно посетить выставку национальных товаров и концерт мастеров искусств центральноазиатского региона.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Центральная Азия Внешняя политика Казахстана Президент Казахстана Туркменистан Политика
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