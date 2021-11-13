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    Опубликованы фото и видео визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию

    13 Ноября 2021, 11:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фотографиями и видео рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Момент, когда лидеры Организации тюркских государств едут на Остров демократии и свободы, расположенный в юго-восточной части от Стамбула», - подписал пост пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

    Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

    Саммит состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула.

    По итогам Саммита были приняты следующие документы:

    1.Решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на «Организацию тюркских государств».

    2. Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств.

    3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя при Организации тюркских государств.

    4. Решение о «Видении Тюркского мира-2040».

    5. Решение о Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира.

    6. Решение об учреждении статуса партнера при Организации тюркских государств.

    7. Решение о Положении о Почетном Председателе Организации тюркских государств.

    8. Решение о продлении срока полномочий Генерального Секретаря и назначении Заместителей Генерального Секретаря

    9. Решение о завершении учреждения Тюркского инвестиционного фонда Организации тюркских государств.

    10. Решение о Положении о статусе наблюдателя при Организации тюркских государств.

    11. Решение о награждении Президента Республики Азербайджан, Его Превосходительства Ильхама Алиева «Высшим орденом Тюркского мира».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Президент Казахстана Турция Тюркский мир Международная деятельность РК
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