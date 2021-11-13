Опубликованы фото и видео визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фотографиями и видео рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Момент, когда лидеры Организации тюркских государств едут на Остров демократии и свободы, расположенный в юго-восточной части от Стамбула», - подписал пост пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

Саммит состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула.

По итогам Саммита были приняты следующие документы:

1.Решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на «Организацию тюркских государств».

2. Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств.

3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя при Организации тюркских государств.

4. Решение о «Видении Тюркского мира-2040».

5. Решение о Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира.

6. Решение об учреждении статуса партнера при Организации тюркских государств.

7. Решение о Положении о Почетном Председателе Организации тюркских государств.

8. Решение о продлении срока полномочий Генерального Секретаря и назначении Заместителей Генерального Секретаря

9. Решение о завершении учреждения Тюркского инвестиционного фонда Организации тюркских государств.

10. Решение о Положении о статусе наблюдателя при Организации тюркских государств.

11. Решение о награждении Президента Республики Азербайджан, Его Превосходительства Ильхама Алиева «Высшим орденом Тюркского мира».



