Опубликованы фото и видео визита Касым-Жомарта Токаева в Турцию
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Фотографиями и видео рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Турцию в рамках VIII Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Момент, когда лидеры Организации тюркских государств едут на Остров демократии и свободы, расположенный в юго-восточной части от Стамбула», - подписал пост пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Саммит состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула.
По итогам Саммита были приняты следующие документы:
1.Решение об изменении наименования Совета сотрудничества тюркоязычных государств на «Организацию тюркских государств».
2. Декларация Восьмого саммита Организации тюркских государств.
3. Решение о предоставлении Туркменистану статуса наблюдателя при Организации тюркских государств.
4. Решение о «Видении Тюркского мира-2040».
5. Решение о Международной премии Организации тюркских государств имени Алишера Навои за вклад в единство Тюркского мира.
6. Решение об учреждении статуса партнера при Организации тюркских государств.
7. Решение о Положении о Почетном Председателе Организации тюркских государств.
8. Решение о продлении срока полномочий Генерального Секретаря и назначении Заместителей Генерального Секретаря
9. Решение о завершении учреждения Тюркского инвестиционного фонда Организации тюркских государств.
10. Решение о Положении о статусе наблюдателя при Организации тюркских государств.
11. Решение о награждении Президента Республики Азербайджан, Его Превосходительства Ильхама Алиева «Высшим орденом Тюркского мира».
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