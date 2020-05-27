Опубликовано выступление Президента РК на третьей сессии Нацсовета общественного доверия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на третьей сессии Национального совета общественного доверия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

Уважаемые члены Национального совета!

Сегодня мы встречаемся особым образом.

Эпидемия коронавируса внесла существенный вклад в наш график работы.

В настоящее время наша страна достигла пика пандемии.

Однако борьба с эпидемией еще не окончена.

Коронавирус значительно изменил ценности современного мира.

Важность системы здравоохранения, самодостаточности, сотрудничества и ответственности возросла.

Соответственно, произойдут радикальные изменения в деятельности государства и во всех сферах общественной жизни.

Пандемия является большой проблемой и для нашей страны.

У народа Казахстана никогда не было проблем.

На этот раз мы также показали, что мы едины.

Я надеюсь, что благодаря доброй воле и единству мы с достоинством преодолеем любой вызов.

Уважаемые участники встречи!

Есть конкретные результаты нашей работы до сегодняшней встречи.

Несколько дней назад я подписал новый закон «Об организации и проведении мирных собраний в Республике Казахстан».

Главной особенностью этого документа является то, что больше нет необходимости получать разрешение на проведение мирной встречи.

Это может быть проведено с предварительным уведомлением.

Я думаю, что этот закон внесет значительный вклад в дальнейшее развитие общественно-политических отношений демократическим путем.

Благодарю депутатов за детальное рассмотрение законопроекта.

Совместная работа очень важна.

Новый закон полностью гарантирует конституционное право граждан на мирные собрания.

Другие законопроекты, включенные в первый пакет политических реформ, находятся в стадии разработки.

Я также подписал документы о внесении изменений в законы о выборах и политических партиях.

Мы ввели институт парламентской оппозиции.

Требования к регистрации политических партий были упрощены.

Политические партии, участвующие в выборах, установят 30-процентную квоту для женщин и молодежи.

Граждане решительно поддержали исключение клеветы из категории преступлений и гуманизацию статьи 174 Уголовного кодекса.

Кроме того, есть конкретные результаты по другим вопросам.

Квота на ввоз рабочих из-за рубежа была снижена на сорок процентов.

Счетный комитет начал публиковать результаты проверок государственных органов.

Неразвитые пастбища в Акмолинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Мангистауской областях постепенно возвращаются государству.

Мы достигли этого с помощью космического мониторинга.

Все это лишь часть мер, принятых по инициативе Нацсовета.

Спасибо всем за активное участие в обсуждении актуальных вопросов в эти трудные времена.

Уже почти год Национальный совет разрабатывает и проводит самые важные и масштабные реформы.

Национальная модель общественного диалога доказала свою эффективность.

Теперь нам нужно определить повестку дня на предстоящий период.

Человеческий капитал стал главным критерием для любого государства.

В связи с этим вопрос квалификации имеет особое значение.

Каждый гражданин вносит свой вклад в успех и процветание всей страны своими личными достижениями.

Поэтому сегодняшняя встреча посвящена развитию ключевых областей человеческого капитала.

Это образование, наука и здоровье.

Новая ситуация требует коренного реформирования системы образования и науки.

Теперь понятно, что значение этой отрасли возрастет.

На самом деле сама экономика будет зависеть от этого.

Нам необходимо четко понимать будущую роль образования и науки.

Мы реализуем всю государственную политику соответственно.

Необходимо пересмотреть реформы, реализуемые в рамках государственной программы развития образования и науки на две тысячи двадцать пять лет.

Следует отметить, что к 2000 году расходы на образование увеличатся в шесть раз, а на науку - в семь раз.

А сейчас я сосредоточусь на вопросах, которые требуют особого внимания и доработки.

Дорогие коллеги!

Казахстан серьезно отстает от развитых стран по результатам международных оценок уровня знаний наших студентов.

Можно привести множество объяснений подобных отставок. Но главная причина нехватки средств, выделяемых на образование, а также отсутствие системности и осмотрительности реформ в этой исключительно важной области. На самом деле образование является важнейшей отраслью экономики.

Чему не хватает выделенных средств на образование, конечно, есть причина для этого - «Нам нужно перейти к одеялу». Мы должны жить на средства, но в среднем мы тратим менее 1 тысячи долларов в год на одного студента, тогда как лидеры первых десяти стран рейтинга PISA тратят на одну из 10–14 тысяч.

Я не случайно акцентировал это внимание. Основным условием качества образования является школьная инфраструктура, которая соответствует современным санитарным нормам и стандартам оборудования и эргономики.

Казахстанская школа нуждается в хорошо оснащенном и небольшом количестве учеников. Много уже делается. Согласно Государственной образовательной программе на 2025 год, планируется построить 800 новых школ на более чем 650 тысяч мест, 114 школ-интернатов для сельских школ поддержки, более 700 спортивных залов.

В рамках реализации «дорожной карты» на этот год уже запланировано строительство 80 новых зданий, реконструкция 16 новых и ремонт 1700 учебных заведений.

Как видите, в нашей программе есть проекты так называемого «имиджевого» характера, международного масштаба. Основными средствами мы ориентируемся на развитие абсолютно прикладных отраслей, прежде всего, образования и здравоохранения.

Важно, что задача развития инфраструктуры решалась не только за счет государства, но и с помощью государственно-частного партнерства. Однако, учитывая нашу положительную демографическую динамику, мы всегда будем в роли догоняющих.

Все необходимые нормативно-правовые механизмы для проектов государственно-частного партнерства имеются.

В то же время считаю необходимым проработать вопрос повышения финансовой привлекательности инвестиций в образовательную инфраструктуру. Отслеживает возможность повышения стандартов натурального финансирования, изменения условий, суммы и структуры затрат, понесенных в рамках проектов ГЧП.

При правильном подходе это обеспечит решение двух задач: инвестирование в образование и расширение успеха наших строительных компаний.

Следующая важная задача - сократить разрыв между городскими и сельскими школами. По данным PISA, текущий разрыв составляет 1,5 года.

Все дети, независимо от места проживания или социального статуса, должны иметь доступ к качественному образованию. Следует отметить, что во всем ряде государств с подобной тенденцией наблюдается разрыв в образовании между городским и сельским населением. Здесь, конечно, ситуацию нужно воспринимать абсолютно трезво, реалистично, но драматизировать не стоит. Необходимо принять меры.

Чтобы сократить разрыв, необходимо обеспечить небольшие сельские школы квалифицированным педагогическим персоналом.

Хотя мы приняли программу «С дипломом - в деревню», молодые люди не идут в деревню.

Сейчас в селах один учитель преподает три-четыре предмета.

Дети разных возрастов должны учиться вместе на одном уроке.

Этот вопрос не учитывается в системе оплаты труда сельских учителей.

Поэтому эту ситуацию нужно постепенно исправлять.

Будем и дальше совершенствовать работу интернатов. Это очень важно.

К двум тысячам двадцать пятому году должно быть построено более ста школ-интернатов на одиннадцать тысяч мест.

Безопасность детей в образовательных учреждениях также является очень важной проблемой.

По моему поручению акимы обеспечат все школы системами видеонаблюдения.

Это также создает условия, отвечающие современным санитарным требованиям.

Эта мера будет реализована до конца года.

Целесообразно выступить с инициативой по внедрению единой программы по предупреждению насилия и самоубийств среди учащихся в обществе.

Это проблема.

В связи с этим министерству и экспертному сообществу необходимо разработать комплексные решения.

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Еще одним фактором, который напрямую влияет на качество образования, является статус и профессионализм преподавателей.

Я поддерживаю предложение о том, что мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы поддержать статус наших учителей, сделать их известными людьми, уважаемыми в нашем обществе. Теперь у нас есть специальная медаль. Это государственная награда, которая будет посвящена работе наших учителей. Кроме того, появилась новая медаль «Халык алгизы», которая также будет вручена людям, которые продуктивно работают в сфере образования, здравоохранения и социальной сферы в целом.

В соответствии с моим заказом на 4 года планируется увеличить зарплату учителям в 2 раза.

Важно обеспечить и качество обучения. Опыт перехода на дистанционное обучение выявил как нехватку подготовки кадров, так и большой потенциал таких форм обучения в условиях изменения системы подготовки учителей и повышения их квалификации.

На самом деле, дистанционное обучение выявило новых героев в сфере образования. Мы видели передачи на известных телеканалах «Балапан», «Эль Арна». Мы видели, как наши учителя проводят уроки, и некоторые из них, безусловно, заслуживают уважения и поддержки.

Модернизация педагогического образования должна обеспечить 100-процентное обновление образовательных программ, включение специального модуля по ИТ-компетенциям, современным методам и технологиям обучения.

Необходимо постепенно повышать требования к поступлению на педагогические специальности.

Чтобы повысить их привлекательность, необходимо увеличить стипендию для будущих учителей с 26 до 42 тысяч тенге.

Также необходимо обеспечить профилирование университетов и колледжей, обеспечивающих подготовку кадров по педагогическим специальностям путем усиления квалификационных требований.

Учителя должны готовить и готовить специализированные университеты. Я думаю, что Министерство образования примет соответствующее решение в этом направлении. Я, в принципе, поддерживаю предложение, что все наши университеты будут условно разделены на так называемые «лиги», как это существует в футболе, то есть первая, вторая, третья лиги, и они могут конкурировать, соперничать с другим. Конкуренция в сфере образования, экономики или любой другой сферы является безусловным, прогрессивным явлением, стимулирующим фактором.

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Требуется совершенствование системы управления и финансирования образования.

По моему решению от 2021 года управление районных отделов образования и их финансирование перейдут на уровень региона.

Вместе с последним увеличится количество вопросов о порядке назначения руководителей образовательных учреждений.

Правительство разработает новую концептуальную и прозрачную систему назначения директоров детских садов, школ и колледжей.

Введение института ротации и сертификации директоров также должно повысить эффективность управления.

В общем, я был там за вращение во всех сферах. Мы должны обновить персонал, чтобы не было разговоров о так называемых «потерянных поколениях».

Образованные, профессионально подготовленные, патриотические настроения, психически адекватные молодые люди, а также люди среднего возраста должны вращаться в системе государственной власти. Они должны быть завербованы в систему государственной власти, будь то парламент, правительство, акимат и т. Д.

Я приглашаю вас искать новые таланты. Я призываю вас искать профессионально подготовленных патриотических людей, чтобы мы могли использовать их таланты в системе государственной власти.

Сейчас мы говорим о том, что мы будем реформировать государственную службу, создавать качественно новый уровень государственного аппарата, и, конечно же, нам нужны эти новые люди. Поэтому соответствующие органы, Агентство по делам государственной службы, Администрация президента должны заниматься этой проблемой.

Профессия учителя особенная, поэтому им приходится готовить университеты, которые создают особые условия.

Необходимо модернизировать управление сферой образования на всех уровнях. Следит за развитием коллегиальных органов управления - наблюдательного и наблюдательного советов.

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Система раннего развития наших детей также не соответствует международным стандартам. Мы должны активно развивать дошкольное образование, обеспечивать преемственность школьной программы.

В ближайшее время охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием и обучением достигнет 100%.

Вместе с тем у нас до сих пор нет полноценной модели дошкольного развития. Правительство будет работать над его развитием до конца года.

Нам также необходимо обеспечить максимальный охват детей дополнительным образованием. Это чрезвычайно важно для реализации спортивного, творческого, интеллектуального потенциала наших детей, для их гармоничного роста. Для этих целей важно расширить охват, поддержать частную инициативу.

Государственный заказ должен производиться в частных организациях дополнительного образования на самых выгодных условиях. Это особенно верно для сельских районов, малых и моногородов.

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Следующий. Необходимо активно развивать техническое и профессиональное образование.

В рамках проекта «Молодой специалист» мы обновляем материально-техническую базу 180 колледжей. Программа бесплатного профессионального технического образования ежегодно охватывает 100 тысяч студентов.

Особое внимание уделяется молодежи категории NEET, детям из малообеспеченных семей, многопоколенным семьям, сельской молодежи.

Правительству следует заняться вопросом увеличения государственного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием, в том числе этой категории.

Другие важные реформы в TiPO должны включать введение академической самообеспеченности, переход к кредитной системе, введение материнского финансирования.

Наша система профессиональной ориентации должна учитывать будущие потребности рынка труда в диапазоне 10-15 лет.

Для этого Министерство образования должно полностью включить «Атлас новых профессий и компетенций» в качестве компонента системы профессиональной ориентации.

Другим важным компонентом системы образования и воспитания могут стать вооруженные силы.

В результате военной службы в армии, вы должны дать определенные профессиональные навыки для самой длинной гражданской жизни.

Министерства образования и обороны будут работать над этим вопросом. Я прошу членов Совета также внести свои предложения с точки зрения использования потенциала Вооруженных сил для передачи молодому поколению профессиональных знаний.

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Введение карантинных и изоляционных режимов показало, что у нас нет полного спектра систем дистанционного обучения.

В будущем подобные кризисы могут повториться. Поэтому необходимо срочно урегулировать вопросы дистанционного обучения как на законодательном, так и на методологическом и организационном уровнях.

Одним из важнейших инструментов перехода к дистанционному обучению являются электронные учебники.

Министерству образования и науки следует подготовить план постепенного перевода учебников в цифровую форму с приложением права на бесплатное использование этой информации департаментом.

Проблема в качестве учебников. Вопрос поднимается регулярно, это не далеко от праздника - качество учебников зависит от качества образования. Это аксиома.

Поэтому требования к научно-практической экспертизе и тестированию учебников должны быть радикально улучшены. Это приоритетная задача Министерства образования. Учебники на нашем очень низком уровне.

Кроме того, я поручаю на законодательном уровне усилить ответственность разработчиков за качество учебников.

Он подготовил плохой учебник, он не «воплотил это в жизнь» - разработчик этого учебника не должен нести ответственность. Как-то это невозможно.

* * *

Я думаю, что большинство учителей теперь понимают, насколько важна их работа.

Мы рассмотрели меры по мотивации учителей в рамках Закона о статусе учителей.

Однако на практике зарплата преподавателя университета была меньше, чем зарплата преподавателя.

В связи с этим правительству следует рассмотреть вопрос об увеличении заработной платы преподавателей вузов.

Это может быть сделано путем увеличения стоимости государственных субсидий.

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Особое внимание следует уделить проблеме талантливой молодежи, выезжающей за границу. На это есть несколько причин.

Одним из них является неконкурентоспособность системы высшего образования.

Конечно, это требует дополнительных инвестиций.

В связи с этим мы решили увеличить среднюю стоимость образовательных грантов с трехсот сорока до четырехсот двадцати тысяч тенге до одного миллиона тенге.

То есть стоимость гранта утроится.

Таким образом, можно постепенно увеличивать заработную плату преподавателей и укреплять материально-техническую базу вузов.

Это важный шаг.

Ведь стоимость гранта не увеличилась за две тысячи одиннадцать лет.

Десять университетов страны должны быть включены в пятерку лучших университетов мира.

Это один из основных показателей качества высшего образования.

Мы должны достичь этого рубежа в две тысячи двадцать пятом году.

Для этого необходимо разработать программы двойных дипломов, различные формы внешней и внутренней академической мобильности студентов и преподавателей вузов.

Необходимо открыть кампусы ведущих зарубежных вузов на базе казахстанских вузов.

Центры академического мастерства должны быть созданы в 10 университетах.

Для безопасной и комфортной жизни студентов в течение пяти лет необходимо построить не менее 90 тысяч мест в общежитиях. Очень актуальной, опасной для жизни проблемой является общежитие.

Чтобы повысить качество образования, я отдал приказ об усилении требований к университетам. Офисы, выдающие псевдодипломы, не имеют места в нашей системе. Эта работа должна быть завершена решительно и в кратчайшие сроки.

Мы говорили об этом с министром образования. Для любого, кто будет защищать эти так называемые «университеты», не составит труда завершить эту работу. Эти отделения для печати дипломов должны быть решительно закрыты.

Поэтому необходимо обеспечить поэтическое профилирование вузов, повышение специализации и, соответственно, качество образования.

Важнейшим аспектом повышения качества образования должно стать внедрение и повсеместное развитие культуры академической честности.

Министерство обязано поддерживать и развивать университеты, являющиеся членами Лиги академической честности.

Важным вопросом является наличие высшего образования.

Я считаю, что система распределения государственных образовательных грантов должна обеспечивать большую социальную составляющую. То есть приложить усилия не только к академическим достижениям абитуриента, но и к его социально-экономическому статусу.

Необходимо рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами.

Другой формой поддержки может быть льготный кредит для высшего образования.

Я прошу правительство, а также членов Национального совета внести свои предложения по этим вопросам.

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Еще одна актуальная проблема.

Нам необходимо максимально повысить эффективность преподавания государственного языка.

Необходимо обратить внимание на опыт европейских стран в этом вопросе.

Они уделяют больше внимания преподаванию языка, особенно для молодежи в учебных заведениях.

Поэтому языковой комитет должен быть передан Министерству образования и науки с 2000 года.

Это позволит нам централизовать наш потенциал для развития методики преподавания казахского языка и его преподавания.

Этот шаг также будет способствовать созданию системы для анализа и мониторинга эффективности существующих учебных программ.

Уважаемые члены Национального совета!

Наша научная инфраструктура пока не способна решать масштабные проблемы, стоящие перед нашей страной.

Это должно быть открыто признано.

Прежде всего, необходимо создать условия для подготовки научных кадров.

Поэтому необходимо выделять средства на ежегодную стажировку не менее ста ученых в ведущих мировых исследовательских центрах.

Необходимо разместить специальный госзаказ на ведущие научные центры для аспирантуры.

Также необходимо увеличить стоимость грантов на докторантуру.

Большинство докторантов женаты.

Они зарабатывают на жизнь наукой во время учебы. Невозможно работать.

Необходимо увеличить докторские стипендии до ста пятидесяти тысяч тенге.

Также необходимо продолжить инициативу Президента по выделению ежегодных грантов молодым ученым.

Его общая стоимость на ближайшие три года составит три миллиарда тенге.

В целом, мы систематически увеличиваем финансирование науки, к 2025 году мы доведем его до 1% ВВП.

В то же время мы не можем позволить себе финансировать ненужную работу и исследования, которые часто никто не читает.

Должен быть жесткий спрос и конкретная социально-экономическая, производственная, техническая отдача от каждой научной работы.

Программно-целевое финансирование должно распределяться исключительно на основе национальных научно-технических задач.

Необходимо направить ресурсы и ресурсы в такие области, как медико-биологические исследования, агропромышленные науки, «зеленые» технологии, искусственный интеллект, энергоэффективность.

Важной задачей является прямая поддержка научных организаций, занимающихся фундаментальными исследованиями, которые должны проводиться без перерыва, независимо от результатов различных грантовых конкурсов.

Правительству следует рассмотреть возможность увеличения объема базового финансирования фундаментальных наук и научно-исследовательских учреждений.

Одним из проблемных вопросов является отсутствие оборудования для исследований. По моему заказу в этом году будет открыта новая программа по материально-техническому оснащению учреждений, но она не финансируется. Продолжает решать эту проблему.

Сегодня в социальных, гуманитарных и сельскохозяйственных науках наблюдается острая нехватка сильных ученых, что может быть решено за счет привлечения иностранных ученых для проведения совместных докторских исследований.

Конечно, такая практика должна быть точной и приносить конкретные результаты.

Чрезвычайно важным является соединение технологических площадок, крупных отечественных предприятий, компаний с университетами и научно-исследовательскими институтами. Я прошу правительство и экспертов подготовить соответствующие предложения.

Важно построить цифровую экосистему науки в Казахстане и создать национальную научно-аналитическую систему, казахстанский научный указатель с базой данных отечественных ученых.

Для повышения эффективности государственного управления необходимо определить Министерство образования и науки как орган, осуществляющий межведомственную координацию.

Все эти меры должны быть отражены в пакете изменений в законодательстве о науке, что отражено в стенах парламента.

Уважаемые члены Национального совета!

Пандемия коронавируса была реальной проблемой для систем здравоохранения во всем мире.

Эта ситуация ясно показывает нехватку профессиональных врачей в стране.

Это связано с низкой заработной платой, отсутствием престижа профессии, недостаточной защитой прав врачей.

Врачи получают самые низкие зарплаты среди специалистов в различных областях.

Я поручаю правительству постепенно увеличивать зарплаты врачей с этого года.

Их зарплата должна быть в два с половиной раза выше средней зарплаты в экономике.

Эта цифра должна быть достигнута за две тысячи двадцать три года.

В этот трудный период мы все стали свидетелями тяжелой работы медицинских работников.

Абсолютно любое упоминание казахстанской медицины вызывало постоянный поток негатива. Не было никаких исключений и фактов незаконного, несправедливого уголовного преследования за так называемые «медицинские ошибки». Необходимо пересмотреть эту практику. В частности, критически проанализировать целенаправленность уголовной ответственности медсестер за «ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Степень ограбления установить очень сложно, и в то же время по уголовной статье много врачей. Мы знаем это.

Также следует пересмотреть применение уголовного наказания за «нарушение порядка проведения клинических испытаний». Угроза наказания отталкивает медицинских работников от науки.

Вышесказанное, конечно, не снимает с врача ответственности за жизнь и здоровье гражданина, но такой обязанностью должно быть административное и гражданское право, как в развитых странах мира.

Я обязуюсь разработать и внедрить систему правовой и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, в том числе гарантии профессиональной деятельности.

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Ниже систематически решаются вопросы инфраструктуры здравоохранения.

Во многих странах эта проблема стала острой во время пандемии. В Казахстане изношено более половины медицинских учреждений и более трех видов медицинского оборудования.

В течение следующих пяти лет мы должны обеспечить медицинским оборудованием 100% государственных медицинских учреждений.

Также необходимо строить новые больницы.

В этом году в рамках Дорожной карты по трудоустройству будет введено в эксплуатацию 24 новых медицинских учреждения.

К 2000 году в рамках государственной программы будет построено двадцать крупных клиник.

Строительство осуществляется на основе государственно-частного партнерства.

Правительство и губернаторы должны отлично выполнить эту задачу.

Пандемия может снова вспыхнуть во всем мире.

Для этого нам необходимо привести все клиники по лечению инфекционных заболеваний в соответствие с международными стандартами.

С 2010 года мы сосредоточились на оптимизации некоторых областей здравоохранения, высокой эффективности этих учреждений. Результат сводится примерно к 1000 инфекционным бешенством.

С учетом биологических угроз Правительству следует рассмотреть вопрос о допустимом избытке системы здравоохранения в определенных областях и поддержать ее готовность к критическим ситуациям.

Чрезвычайно важной задачей является уделение особого внимания профилактическим медико-санитарным мерам по охране здоровья граждан. Конечно, с одной стороны, мы должны построить больницу - это вопрос обеспечения охраны здоровья наших граждан, это большая стратегическая задача. С другой стороны, министерство здравоохранения и другие соответствующие учреждения должны принять меры для обучения людей с раннего возраста заботиться о своем здоровье и принимать санитарные меры для защиты своих граждан.

Еще одной застойной проблемой является межрегиональный разрыв в уровне доступности. Из-за различий в инфраструктуре существует значительный дисбаланс в предоставлении персонала в городах и селах.

В общем, все меры разработаны. Теперь их качество важно. Ожидается, что правительство будет осуществлять строгий контроль за осуществлением мер по созданию эффективной модели здоровья в сельской местности.

Необходимо ускорить и повысить эффективность процесса оцифровки, внедрения безбумажной медицинской документации.

В рамках Государственной программы развития здравоохранения планируется создание единого цифрового пространства здравоохранения: в платформу будет интегрировано 90% медицинских организаций, интегрирован электронный паспорт здоровья, создана единая медицинская база данных. Это рабочий план, но он должен выполняться безоговорочно.

Важно привлечь в систему здравоохранения квалифицированных ИТ-специалистов, использовать потенциал отечественных разработчиков медицинских информационных систем.

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Сегодня вопросы национальной безопасности всей страны стали вопросами биологической безопасности.

Я уже говорил, что мы должны быть готовы ко второй вспышке коронавируса. Ситуация усугубляется наличием стойких природных очагов этих особо опасных инфекций на территории нашей страны и соседних государств.

Принятие ряда непрерывных реформ и реорганизаций послужило причиной ослабления службы санитарно-эпидемиологического надзора и системы инфекционного контроля.

Необходимо укрепить и институционализировать санитарно-эпидемиологическую службу - СЭС. Настало время вернуться к доказанной эффективности модели.

В связи с этим работа по созданию нового комитета уже началась, статус и авторитет главного государственного санитарного врача будут значительно увеличены. Жизнь сама предлагает эту реформу.

Будут приняты меры по социальной защите специалистов и пересмотр системы подготовки кадров для этой службы. Кроме того, необходимо дальнейшее укрепление сотрудничества с зарубежными странами в области борьбы с инфекционными заболеваниями.

Система биологической безопасности должна работать в соответствии с общими стандартами и обеспечивать эффективное трансграничное взаимодействие и реагирование на угрозы. Возможные масштабы, потенциальные и реальные потери в развитии угрожающей биологической ситуации требуют создания единой системы обеспечения биологической безопасности страны.

К концу года будет разработан Закон «О биологической безопасности Республики Казахстан».

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Во время пандемии было отмечено, что регионы не могут действовать быстро и быстро принимать решения.

Многие проблемы со здоровьем были решены при непосредственном участии центра.

Следовательно, аварийное управление должно быть централизованным.

В то же время были выявлены недостатки в обеспечении страны лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Мы слишком зависимы от импорта.

Доля рынка импортных лекарств составляет около восьмидесяти восьми процентов.

У нас достаточно опыта для проведения фармакологических исследований. Есть научная база и квалифицированные специалисты.

Поэтому правительству необходимо создать единую систему производства наркотиков.

Он должен охватывать процессы от исследований до промышленного уровня.

Фармацевтическая политика должна быть направлена ​​на удовлетворение внутреннего спроса, привлечение передовых технологий и импортозамещение.

В связи с этим Министерство здравоохранения несет ответственность за формирование и реализацию государственной политики в фармацевтической и медицинской промышленности.

В то же время не следует нарушать баланс между развитием отрасли и обеспечением населения эффективными лекарственными средствами.

Я поручаю правительству разработать план развития отечественной фармацевтической промышленности.

Следует определить конкретные показатели и цели.

Уважаемые члены Национального совета!

Сегодня я говорил об инициативах по реформированию ключевых социальных секторов.

Большинство из этих инициатив были основаны на рекомендациях членов Национального совета.

Если мы будем эффективно реализовывать эти меры, мы значительно улучшим качество человеческого капитала.