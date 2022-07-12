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    Опубликовано время выступлений казахстанцев на ЧМ по легкой атлетике в США

    12 Июля 2022, 14:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через три дня, 15 июля, будет дан старт чемпионату мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Расписание выступлений казахстанских атлетов

    Всего в рамках ЧМ выступят 12 представителей команды Казахстана.

    15 июля
    Галина Якушева-Кичигина, спортивная ходьба на на 20 км (финал) – 02:10 (указано столичное время)
    Георгий Шейко, спортивная ходьба на 20 км (финал) – 04:10

    16 июля

    Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, прыжки в высоту (квалификация) – 00:10

    Каролин Чепкоеч Кипкируи, 10 000 м (финал) – 01:20
    Ольга Сафронова, 100 метров (квалификация) – 06:10
    Мария Ефремова, тройной прыжок (квалификация) – 23:30
    Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, 3000 м с препятствиями (квалификация) – 23:35

    17 июля
    Михаил Литвин, 400 метров (квалификация) – 00:05

    18 июля
    Ольга Сафронова, 200 метров (квалификация) – 07:00
    Жанна Мамажанова, марафон (финал) – 19:15

    20 июля
    Каролин Чепкоеч Кипкируи, 5000 м (квалификация) – 05:25

    22 июля
    Галина Якушева-Кичигина, Полина Репина, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15

    24 июля
    Георгий Шейко, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15.


    Фото:olympic.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт США Легкая атлетика
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