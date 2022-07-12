Опубликовано время выступлений казахстанцев на ЧМ по легкой атлетике в США

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через три дня, 15 июля, будет дан старт чемпионату мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне (США). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Расписание выступлений казахстанских атлетов

Всего в рамках ЧМ выступят 12 представителей команды Казахстана.

15 июля

Галина Якушева-Кичигина, спортивная ходьба на на 20 км (финал) – 02:10 (указано столичное время)

Георгий Шейко, спортивная ходьба на 20 км (финал) – 04:10

16 июля

Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова, прыжки в высоту (квалификация) – 00:10

Каролин Чепкоеч Кипкируи, 10 000 м (финал) – 01:20

Ольга Сафронова, 100 метров (квалификация) – 06:10

Мария Ефремова, тройной прыжок (квалификация) – 23:30

Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, 3000 м с препятствиями (квалификация) – 23:35



17 июля

Михаил Литвин, 400 метров (квалификация) – 00:05

18 июля

Ольга Сафронова, 200 метров (квалификация) – 07:00

Жанна Мамажанова, марафон (финал) – 19:15

20 июля

Каролин Чепкоеч Кипкируи, 5000 м (квалификация) – 05:25

22 июля

Галина Якушева-Кичигина, Полина Репина, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15

24 июля

Георгий Шейко, спортивная ходьба на 35 км (финал) – 19:15.





Фото:olympic.kz



