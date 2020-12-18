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    Опубликовано видео за кулисами перед боем Геннадий Головкин - Камил Шеремета

    18 Декабря 2020, 19:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В сети появилось видео за кулисами перед боем Геннадий Головкин — Камил Шеремета. Долгожданный бой состоится уже завтра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO из Казахстана Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) и польский претендент Камил Шеремета (21-0, 5 КО) проведут бой в США 18 декабря (утром 19 декабря по времени Казахстана).

    Событие состоится на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голливуде, штат Флорида.

    В рамках этого же вечера выступит 25-летний казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (16-0, 12 КО). Его соперником станет не имеющий поражений Карлос Гонгора (18-0, 13 КО) из Эквадора.

    Перед поединком в Сети было опубликовано видео, на котором можно увидеть обратную сторону подготовки боксеров и моменты с их финальной пресс-конференции.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Видео Головкин
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