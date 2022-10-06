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Опубликовано видео выступления Президента Казахстана на форуме сторонников

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
6 Октября 2022, 20:34
Опубликовано видео выступления Президента Казахстана на форуме сторонников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео выступления Главы государства на Форуме народной коалиции в поддержку выдвижения его кандидатуры на пост Президента Республики Казахстан на предстоящих выборах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал «БОРТ1».

В форуме приняли участие более двух тысяч представителей политических партий «AMANAT», «Ак жол», Народной партии Казахстана и более 30 республиканских общественных объединений.

Ранее председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов заявил о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на внеочередных выборах Президента РК.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал Ерлан Кошанов на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT.


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