Опубликовано видео выступления Главы государства на церемонии открытия бюста Абая в Сеуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видео выступления Президента на церемонии открытия бюста Абая в Сеуле, передает МИА «Казинформ».

Глава государства дал высокую оценку открытию бюста Абая на территории Киберуниверситета в Сеуле, отметив, что это важное событие будет способствовать укреплению дружественных отношений между Казахстаном и Республикой Корея.

Напомним, вчера состоялся Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея.

Касым-Жомарт Токаев стал первым мировым лидером, прибывшим с визитом в Южную Корею с момента начала пандемии. Программа государственного визита была весьма насыщенна.

Государственный визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Республику Корея начался с церемонии официальной встречи Президента Казахстана в Голубом доме.

После чего Президент РК принял участие в церемонии, посвященной памяти национального героя корейского народа Хон Бом До.

В ходе государственного визита в Голубом доме, резиденции южнокорейского лидера, состоялись переговоры Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Президентом Мун Чжэ Ином с участием официальных делегаций.

Также сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев и Мун Чжэ Ин провели брифинг для представителей СМИ.

В рамках государственного визита в Республику Корея Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения венка к Монументу павшим за Родину, расположенному в Сеуле. Касым-Жомарт Токаев почтил память погибших минутой молчания, а также оставил запись в Книге почетных гостей.

Там же, в столице Южной Кореи городе Сеуле, состоялась церемонии открытия бюста Абая в Сеуле.