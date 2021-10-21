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    Опубликовано видео рабочей поездки Президента РК в Карагандинскую область

    21 Октября 2021, 08:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано видео рабочей поездки Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Карагандинскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Instagram пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

    Напомним, вчера Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Карагандинскую область. Глава государства посетил специализированную школу-интернат для одаренных детей «Өркен», запустил новую полиметаллическую обогатительную фабрику в Карагандинской области, ознакомился с планами корпорации «Казахмыс», а также посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Президент Казахстана Карагандинская область Промышленность Видео Регионы Казахстана
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