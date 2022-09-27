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    Опубликовано видео рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в Шымкент

    27 Сентября 2022, 21:49

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Акорды опубликовала видео рабочей поездки Касым-Жомарта Токаева в город Шымкент, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев посетил с рабочей поездкой город Шымкент.

    Касым-Жомарт Токаев провел встречу с общественностью города Шымкента. В своем выступлении Президент отметил, что Шымкент всегда отличался особой теплотой и с точки зрения природных условий, и с точки зрения душевной щедрости его жителей.

    Президент напомнил, что в прошлом году, когда во время футбольного матча крыша спорткомплекса обрушилась на флагшток, местные жители, несмотря на опасность, вынесли из-под завала знамя Казахстана. Глава государства объявил Благодарность за самоотверженный поступок Абилкаиру Даулетову, Бекмурату Караеву и Нуркену Намазу, отметив, что их патриотизм должен стать примером для молодежи.

    В завершение встречи Глава государства вручил государственные награды ветеранам труда. Орденом «Парасат» награжден главный редактор газет «Шымкент келбеті» и «Панорама Шымкента» Бахтияр Тайжанов. Ордена «Құрмет» удостоены доктор исторических наук профессор Бауыржан Байтанаев и врач городской больницы № 2 Есенгелды Бегешев. Медалью «Ерен еңбегі үшін» отмечена спортсменка Ксения Хан, медалью «Шапагат» – преподаватель «IT-школы-лицея № 89» Асем Усенова.

    Также Главы государства Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Шымкентского нефтеперерабатывающего завода.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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