21:10, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6
Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в СКО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Президента Казахстана в сети Instagram.
В ходе поездки в регион Касым-Жомарт Токаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS, ознакомился с работой Петропавловского электротехнического завода «Alageum Electric» и с ходом уборочной кампании в СКО.