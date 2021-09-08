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    21:10, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Президента Казахстана в сети Instagram.

    В ходе поездки в регион Касым-Жомарт Токаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS, ознакомился с работой Петропавловского электротехнического завода «Alageum Electric» и с ходом уборочной кампании в СКО.







    Теги:
    Северо-Казахстанская область Президент Президент Казахстана Главная Видео
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