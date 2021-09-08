Опубликовано видео рабочего визита Главы государства в СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано видео рабочего визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу Президента Казахстана в сети Instagram.

В ходе поездки в регион Касым-Жомарт Токаев посетил завод по сборке сельскохозяйственной техники CLAAS, ознакомился с работой Петропавловского электротехнического завода «Alageum Electric» и с ходом уборочной кампании в СКО.