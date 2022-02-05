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    Опубликовано видео посещения Президентом РК церемонии открытия Олимпиады в Пекине

    5 Февраля 2022, 00:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал в Facebook видео о том, как Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Олимпийских игр-2022 в Пекине. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Напомним , церемония открытия XXIV Зимних Олимпийских игр состоялась на национальном стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

    Наряду с лидером Казахстана и Председателем КНР Си Цзиньпином гостями торжественной церемонии стали президенты Аргентины, Египта, Кыргызстана, Польши, России, Сингапура, Сербии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Эквадора, Эмир Катара, премьер-министры Боснии и Герцеговины, Греции, Монголии, Пакистана, Король Камбоджи, Наследный принц Саудовской Аравии, Наследный принц Абу-Даби, Принц Монако, Великий герцог Люксембурга, принцесса Таиланда, Генеральный секретарь ООН, Президент МОК, Генеральный директор ВОЗ, Генеральный секретарь ШОС, а также ряд других иностранных официальных лиц. Государственный флаг Казахстана во время прохода команд-участниц Олимпиады пронесли шорт-трекист Абзал Ажгалиев и конькобежка Екатерина Айдова.

    Касым-Жомарт Токаев приветствовал национальную команду Казахстана из ВИП-ложи.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Президент Казахстана Олимпиада Китай Видео Олимпиада-2022
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