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01.11.2019 23:35
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01.11.2019 20:35
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01.11.2019 20:12
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Опубликовано видео по итогам участия Аскара Мамина в заседании СГП государств-членов ШОС в Ташкенте
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Премьер-Министра РК опубликовала видеодайджест по итогам участия Аскара Мамина в XVIII заседании СГП государств-членов ШОС в городе Ташкенте. Об этом передает МИА «Казинформ».
В Ташкенте Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
В ходе переговоров обсужден широкий спектр вопросов дальнейшего развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транзитно-транспортной и других сферах. По итогам 9 месяцев 2019 года взаимная торговля между РК и РУ выросла на 25% до $2,6 млрд. В ближайшие годы планируется довести товарооборот до $5 млрд.
Аскар Мамин принял участие в заседании Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В ходе встречи в узком составе Премьер-Министр РК предложил активизировать работу по созданию Банка развития ШОС и Фонда развития ШОС, совместно разработать «Дорожную карту» по увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов Организации, возобновить встречи министров финансов и глав центральных банков государств-членов ШОС.
На заседании в расширенном составе Глава Правительства Казахстана подчеркнул необходимость развития торгово-экономического сотрудничества в формате многостороннего диалога между ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и ЕС. Аскар Мамин пригласил страны-участницы ШОС использовать площадку МФЦА для тестирования новых финансовых продуктов и технологий. Кроме того, Премьер-Министр РК выступил с инициативой создания Совета по развитию цифровой экономики.
По итогам заседаний СГП ШОС в узком и расширенном составах приняты 14 документов, в том числе совместное коммюнике, новая редакция Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества, Концепция взаимодействия железнодорожных администраций государств-членов ШОС в сфере железнодорожного транспорта, регламент Консорциума экономических аналитических центров ШОС, Программа развития экологического благополучия городов ШОС и др.
Аскар Мамин в рамках визита в г. Ташкент для участия в заседании Совета глав правительств (СГП) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провел двустороннюю встречу с Премьер-Министром Афганистана Абдулла Абдуллой. На встрече рассмотрены вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РК с ИРА, участия казахстанского бизнеса в развитии энергетики, строительства, сельского хозяйства, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, транспортной отрасли Афганистана. Стороны договорились развивать диалог по актуальным вопросам двустороннего и регионального сотрудничества.
На полях СГП ШОС Премьер-Министр РК встретился с Премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, с которым обсудил вопросы торгово-экономического, индустриального, инвестиционного, энергетического, транспортно-логистического сотрудничества, взаимодействия в сферах переработки и производства продукции сельского хозяйства, электронной торговли, развития МФЦА.
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