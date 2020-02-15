Опубликовано видео первого дня рабочего визита Президента РК в Мюнхен

МЮНХЕН. КАЗИНФОРМ – Опубликовано видео первого дня рабочего визита Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-секретаря Главы государства Берика Уали в Facebook.

«Первый день рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен прошел плодотворно. Глава государства провел ряд двусторонних встреч и принял участие в официальной церемонии открытия 56-й Мюнхенской конференции по безопасности», - отметил Берик Уали.

Ранее сообщалось, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев принимает участие в Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

«Центральным событием участия Касым-Жомарта Токаева в Конференции станет выступление на параллельной панельной дискуссии по региональной безопасности на тему «География имеет значение: Беседа о Центральной Азии»», - сообщил пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в своем Facebook.

Программа рабочего визита Касым-Жомарта Токаева в Мюнхен началась с двусторонних встреч с руководителями крупных германских компаний.

На полях 56-й Мюнхенской конференции по безопасности Глава государства провел встречи с Премьер-Министром Канады Джастином Трюдо, Генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхелем Гурриа и Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

56-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 14 по 16 февраля. В конференции принимают участие около 40 глав государств и правительств, более 100 министров иностранных дел и обороны, авторитетных экспертов в сфере международных отношений, представителей Еврокомиссии, депутаты Европарламента.

В ходе конференции планируется обсудить следующие темы: «Будущее ЕС и НАТО»; «Кибер-безопасность», «Вопросы здравоохранения»; «Торговые войны и санкции»; «Дезинформация, пропаганда и недостоверные (фейковые) новости»; «Роль Китая и отношения ЕС с Россией и США»; «Ситуация на Ближнем Востоке».

Отметим, что каждый год в форуме принимают участие около 400-600 человек со всего мира. В их числе главы государств и правительств, члены кабинета министров, депутаты парламентов, ученые, политологи, представители гражданского общества. С 1990 года на конференцию приглашаются представители России, Восточной Европы, Китая, Индии, Японии. Тема конференции постоянно меняется. Изначально на конференции обсуждались лишь вопросы безопасности Евро-Атлантического региона, но позже спектр рассматриваемых на конференции вопросов был расширен в связи с участием представителей других регионов. Этот форум считается одним из важнейших в сфере политики безопасности.