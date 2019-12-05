Опубликовано видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ – Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находится в Германии с двухдневным официальным визитом, передает МИА «Казинформ».

Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали опубликовал видео официальной встречи Касым-Жомарта Токаева и Ангелы Меркель.

В Берлине официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств.

По завершению церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.