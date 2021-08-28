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    Опубликовано видео о завоевании казахстанцем «серебра» Паралимпиады-2020

    28 Августа 2021, 19:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Телеканал «Qazsport» опубликовал видео, посвященное завоеванию серебряной медали на Паралимпиаде в Токио казахстанским парадзюдоистом Темиржаном Даулетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В решающей схватке за «золото» Даулет проиграл узбеку Ферузу Саидову и стал серебряным призером соревнований. Посмотреть видео можно ниже.

    Отметим, что это третья медаль Казахстана на Паралимпиаде-2020 в Токио. Ранее «золото» стране принес Давид Дегтярев (парапауэрлифтинг), а еще одно «серебро» завоевал парадзюдоист Ануар Сариев. Что касается выступлений казахстанских спортсменов на прошедшей недавно Олимпиаде-2020, то они выиграть золотых и серебряных медалей не смогли и закончили турнир с восемью бронзовыми наградами.

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