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    Опубликовано видео о государственном визите Президента Турции в РК

    12 Октября 2022, 21:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Опубликовано полное видео государственного визита в Казахстан Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

    Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, прибывшим в нашу страну с государственным визитом. Переговорам предшествовала официальная церемония встречи Президента Турции в резиденции «Акорда».

    Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что он принял приглашение посетить Казахстан с государственным визитом.

    «Уверен, Ваш сегодняшний государственный визит придаст новый импульс сотрудничеству двух стран. Мы придаем важное значение расширению взаимодействия с Турцией. Этот вопрос находится на моем личном контроле», – сказал Глава государства.

    В свою очередь Президент Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что рад новой встрече с Касым-Жомартом Токаевым после его государственного визита в Турцию в мае и двусторонней встречи в Нью-Йорке.

    В Акорде также прошло 4-е заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией. По итогам переговоров лидеров Казахстана и Турции подписано 6 документов. Президент РК наградил Реджепа Тайипа Эрдогана орденом «Достык» I степени.

    Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган провели брифинг для представителей СМИ


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