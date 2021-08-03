Опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 4 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в четырех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

07:12 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 200 метров Маргарита Торлопова 07:47 - Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 500 метров Наталья Сергеева 08:30 - Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала 57 кг. Нурислам Санаев — Диамантино Юна Фафе (Гвинея-Бисау) 12:18 - Бокс. Мужчины. Полуфинал +91 кг. Камшыбек Кункабаев — Ричард Торрес (США) 12:30 - Велотрек. Мужчины. Спринт. Квалификация Сергей Пономарев. Напомним, на 3 августа Казахстан выиграл три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. «Бронзу» стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.