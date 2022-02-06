Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 7 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В понедельник, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине выступят всего три спортсмена из Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Казахстан будет представлен в двух видах спорта: биатлоне и конькобежном спорте. Ниже представлено расписание выступлений спортсменов (время указано по Нур-Султану).

14:30 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 метров. Финал

Екатерина Айдова, Надежда Морозова

15:00 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

Галина Вишневская-Шепоренко

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Сборную Казахстана на соревнованиях представляют 34 спортсмена. Пока наивысшее место во всех видах спорта у Казахстана заняли шорт-трекисты — они стали пятыми в смешанной командной эстафете.

Напомним, казахстанская могулистка Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине.