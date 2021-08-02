Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 3 августа

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Завтра на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в шести видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

08:45 - Гребля на байдарках и каноэ. Двойки. 1000 метров. Мужчины. Финал «В» Сергей Емельянов, Тимофей Емельянов 09:00 - Греко-римская борьба. Мужчины. 1/8 финала 87 кг. Нурсултан Турсынов — Денис Максимилиан Кудла (Германия) 14:00 - Спортивное скалолазание. Мужчины. Квалификация Ришат Хайбуллин 14:48 Бокс. Мужчины. 1/4 финала 52 кг. Сакен Бибосынов — Габриэль Эскобар Маскунано (Испания) 15:35 Бокс. Мужчины 1/4 финала 63 кг. Закир Сафиуллин — Харри Гарсайд (Австралия) 15:39 Спортивная гимнастика. Упражнения на перекладине. Мужчины. Финал Милад Карими 16:30 Синхронное плавание. Женщины. Дуэт. Техническая программа Александра Немич, Екатерина Немич.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай