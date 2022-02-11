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    Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 12 февраля

    11 Февраля 2022, 19:00

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В субботу, 12 февраля, Казахстан будет представлен на Олимпийских играх в Пекине в трех видах спорта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Расписание выступлений казахстанских спортсменов:

    13:20 - лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4×5 км

    Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга, Надежда Степашкина, Ирина Быкова

    14:50 - конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. Финал

    Иван Аржаников

    14:50 - биатлон. Мужчины. Спринт. 10 км

    Александр Мухин, Владислав Киреев

    Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена. Олимпийские игры продлятся до 20 февраля.

    Фото: НОК РК

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Китай
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