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    Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля

    10 Февраля 2022, 17:55

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 11 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Расписание их выступлений:

    13:00 - лыжные гонки. Мужчины. Гонка классическим стилем. 15 км Евгений Величко, Виталий Пухкало.

    15:00 - биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км

    Галина Вишневская-Шепоренко.

    17:00 - прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация Сергей Ткаченко, Данил Васильев.

    17:18 - шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев

    Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Китай
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