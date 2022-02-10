Опубликовано расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде 11 февраля

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В пятницу, 11 февраля, Казахстан на Олимпийских играх в Пекине представят восемь спортсменов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание их выступлений:

13:00 - лыжные гонки. Мужчины. Гонка классическим стилем. 15 км Евгений Величко, Виталий Пухкало.

15:00 - биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 км

Галина Вишневская-Шепоренко.

17:00 - прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Большой трамплин. Квалификация Сергей Ткаченко, Данил Васильев.

17:18 - шорт-трек. Мужчины. 500 м. Квалификация Адиль Галиахметов, Денис Никиша, Абзал Ажгалиев

Напомним, всего на Олимпиаде-2022 в Пекине Казахстан представляют 34 спортсмена.