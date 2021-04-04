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    Опубликовано расписание Оразы по городам Казахстана

    4 Апреля 2021, 13:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На официальном сайте Духовного управления мусульман Казахстана опубликовано расписание Оразы для каждого региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, в этом году Рамазан начинается 13 апреля и заканчивается 12 мая. Месяц Рамазан составляет 30 дней. 13 мая – Ораза Айт. Ночь с 8 на 9 мая – Лейлат аль-Кадр.

    В этом году фитр-садака установлена в размере 420 тенге. Размер садака был рассчитан исходя из средней цены 2 кг муки. Цена на муку была определена на основании информации, предоставленной городскими и региональными представительствами ДУМК.

    Как сообщается на сайте Духовного управления мусульман Казахстана, ифтары будут проводиться с соблюдением санитарных требований. Однако Верховный муфтий сказал, что регионы, расположенные в «зеленых» зонах, должны проводить Рамазан в соответствии с устоявшимися традициями.

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