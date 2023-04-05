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    Опубликовано расписание матчей женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

    5 Апреля 2023, 21:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 апреля в корейском Сувоне стартует женский чемпионат мира в группе В первого дивизиона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

    Путевку в группу А получит команда, занявшая первое место на турнире. Соперниками сборной Казахстана станут команды Великобритании, Словении, Италии, Польши и США. Перед стартом турнира подопечные Виктории Сазоновой проведут контрольный матч со сборной Великобритании.

    Расписание матчей женской сборной Казахстана на турнире:

    17.04, 09:15 – Великобритания – Казахстан
    18.04, 09:15 – Казахстан – Словения
    20.04, 12:45– Италия – Казахстан
    22.04, 16:15– Казахстан – Польша
    23.04, 12:45 – Казахстан – Корея

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Хоккей
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