Опубликовано расписание матчей женской сборной Казахстана на ЧМ по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 17 апреля в корейском Сувоне стартует женский чемпионат мира в группе В первого дивизиона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию хоккея.

Путевку в группу А получит команда, занявшая первое место на турнире. Соперниками сборной Казахстана станут команды Великобритании, Словении, Италии, Польши и США. Перед стартом турнира подопечные Виктории Сазоновой проведут контрольный матч со сборной Великобритании.

Расписание матчей женской сборной Казахстана на турнире:

17.04, 09:15 – Великобритания – Казахстан

18.04, 09:15 – Казахстан – Словения

20.04, 12:45– Италия – Казахстан

22.04, 16:15– Казахстан – Польша

23.04, 12:45 – Казахстан – Корея



