Опубликовано расписание матчей клубного чемпионата Азии по волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Клубный чемпионат Азии по волейболу среди мужских команд пройдёт в Накхонпатхоме (Таиланд) с 8 по 15 октября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

От Казахстана в престижном азиатском турнире выступит действующий чемпион страны «Буревестник» из Алматы.

Всего в мужском чемпионате примут участие 10 команд.

Первую пятёрку представят казахстанский клуб «Буревестник», «CEB Спортс Клуб» из Шри-Ланки, «Казма Спорт Клуб» из Кувейта, «Саус Газ Клуб» из Ирака и тайская дружина «Накхонратчасима Qmin C» (Таиланд-1)«.

Группу «B« составят иранский клуб «Сиржан Фоулад«, катарский «Аль-Араби Спортс Клуб«, филиппинская команда «Ребиско«, узбекистанский «АГМК« и хозяева турнира тайский «Даймонд Фуд« (Таиланд-2).

Ниже предлагаем ознакомиться с расписанием восьми игровых дней.

КЛУБНЫЙ ЧЕМПИОНАТ АЗИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД-2021

8-15 ОКТЯБРЯ, НАКХОНПАТХОМ (ТАИЛАНД)

*Время матчей указано местное (по Нур-Султану -2 часа)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

8 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Матч №1. 10:00 ИРАК - КАЗАХСТАН (группа А)

Матч №2. 12:30 УЗБЕКИСТАН - ТАИЛАНД-2 (группа B)

Матч №3. 15:30 ТАИЛАНД-1 - КУВЕЙТ (группа А)

Матч №4. 18:30 ФИЛИППИНЫ - ИРАН (группа B)

9 ОКТЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК)

Матч №5. 10:00 ШРИ-ЛАНКА - КУВЕЙТ (группа А)

Матч №6. 12:30 ФИЛИППИНЫ - УЗБЕКИСТАН (группа B)

Матч №7. 15:30 ИРАК - ТАИЛАНД-1 (группа А)

Матч №8. 18:30 КАТАР - ТАИЛАНД-2 (группа B)

10 ОКТЯБРЯ (ВТОРНИК)

Матч №9. 10:00 ШРИ-ЛАНКА - ИРАК (группа А)

Матч №10. 12:30 ИРАН - УЗБЕКИСТАН (группа B)

Матч №11. 15:30 КАЗАХСТАН - ТАИЛАНД-1 (группа А)

Матч №12. 18:30 КАТАР - ФИЛИППИНЫ (группа B)

11 ОКТЯБРЯ (СРЕДА)

Матч №13. 10:00 КАЗАХСТАН - ШРИ-ЛАНКА (группа А)

Матч №14. 12:30 КУВЕЙТ - ИРАК (группа А)

Матч №15. 15:30 ТАИЛАНД-2 - ФИЛИППИНЫ (группа B**)

Матч №16. 18:30 ИРАН - КАТАР (группа B)

12 ОКТЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ)

Матч №17. 10:00 КУВЕЙТ - КАЗАХСТАН (группа А)

Матч №18. 12:30 ТАИЛАНД-2 - ИРАН (группа B)

Матч №19. 15:30 ТАИЛАНД-1 - ШРИ-ЛАНКА (группа А)

Матч №20. 18:30 УЗБЕКИСТАН - КАТАР (группа B)

13 ОКТЯБРЯ (ПЯТНИЦА)

Матч №21 (за 9-10 место). A5 - B5

*Выходной день для команд, занимающих с 1 по 4 место в группах

ПОЛУФИНАЛ

14 ОКТЯБРЯ (СУББОТА)

Матч №22. 10:00 A3 - B4

Матч №23. 12:30 A4 - B3

Матч №24. 15:30 A1 - B2

Матч №25. 18:00 A2 - B1

ФИНАЛ

15 ОКТЯБРЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Матч №26 (за 7-8 место). 10:00 ПРОИГРАВШАЯ КОМАНДА МАТЧА №22 - ПРОИГРАВШАЯ КОМАНДА МАТЧА №23

Матч №27 (за 5-6 место). 12:30 ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА № 22 - ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА № 23

Матч №28 (за 3-4 место). 15:30 ПРОИГРАВШАЯ КОМАНДА МАТЧА №24 - ПРОИГРАВШАЯ КОМАНДА МАТЧА №25

Матч №29 (за 1-2 место). 18:30 ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА №24 - ПОБЕДИТЕЛЬ МАТЧА №25