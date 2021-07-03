Опубликовано постановление главного санврача СКО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

Главный государственный санитарный врач СКО постановляет:

1.В постановлении главного государственного санитарного санитарного врача Северо-Казахстанской области от 26 мая 2021 года №13 «О карантинных ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области»:

1)Приложение 1 Критерии ограничения работы социально-экономических объектов изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

2)Подпункт 16 пункта 3 изложить в следующей редакции:

16 - ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев согласно приложению 1 к настоящему постановлению за исключением объектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq согласно приложению 4 к Постановлению главного государственного санитарного врача РК от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства» по «желтой» зоне», - говорится в документе.

Постановление вступает в силу с 5 июля.

С критериями ограничения работы социально-экономических объектов можно ознакомиться в Постановлении.



