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    19:17, 02 Июль 2021 | GMT +6

    Опубликовано постановление главного санврача СКО

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано постановление главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно постановлению, изменены критерии ограничения работы социально-экономических объектов.

    Главный государственный санитарный врач СКО постановляет:

    1.В постановлении главного государственного санитарного санитарного врача Северо-Казахстанской области от 26 мая 2021 года №13 «О карантинных ограничительных мерах на территории Северо-Казахстанской области»:

    1)Приложение 1 Критерии ограничения работы социально-экономических объектов изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению;

    2)Подпункт 16 пункта 3 изложить в следующей редакции:

    16 - ограничение деятельности социально-экономических объектов на основании критериев согласно приложению 1 к настоящему постановлению за исключением объектов предпринимательства, участвующих в проекте Ashyq согласно приложению 4 к Постановлению главного государственного санитарного врача РК от 3 июня 2021 года №26 «О внедрении проекта Ashyq на объектах предпринимательства» по «желтой» зоне», - говорится в документе.

    Постановление вступает в силу с 5 июля.

    С критериями ограничения работы социально-экономических объектов можно ознакомиться в Постановлении.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область для mail.ru
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