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    Опубликовано полное видео совещания под председательством Первого Президента - Елбасы

    19 Октября 2019, 02:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано полное видео совещания под председательством Первого Президента -Елбасы Нурсултана Назарбаева с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции в Мажилисе Парламента РК.

    На совещании были рассмотрены ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов».

    В ходе заседания были заслушаны доклады Премьер-Министра Аскара Мамина, председателя Мажилиса Парламента Нурлана Нигматулина, первого заместителя Премьер-Министра – министра финансов Алихана Смаилова, заместителей Премьер-Министра Бердибека Сапарбаева и Романа Скляра.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Мажилис Нур Отан Видео 100 шагов по реализации 5 реформ План Нации Первый Президент - Елбасы
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