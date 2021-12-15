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    Опубликовано новое постановление главсанврача Жамбылской области

    15 Декабря 2021, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Жамбылской области внес дополнения в постановление от 27 сентября 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении на территории Жамбылской области», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

    Согласно новому постановлению, при выявлении по приложению Ashyq на объекте посетителя, подлежащего изоляции, с «желтым/красным» статусом, необходимо сообщать о факте посредством мобильной связи, электронной почты, а также другими доступными способами с представлением подтверждающих материалов (скриншот «желтый/красный» статус):

    - заместителю руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля по Жамбылской области Алибаевой Салтанат Кордабаевне, тел. +7 777 133 3088 (WhatsApp), рабочий: 8(7262)45-60-22, эл. почта: s.alibaeva@dsm.gov.kz ;

    - руководителю Таразского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Сапаховой Асель Нуржановне, тел. +7 701 705 6345 (WhatsApp), рабочий: 8 (7262) 342-830, эл. почта: a.sapahova@dsm.gov.kz .

    Постановление вступает в силу со дня подписания.

    С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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