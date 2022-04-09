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    17:53, 09 Апрель 2022 | GMT +6

    Опубликовано фото Президента РК в бытность работы в Посольстве СССР в КНР

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-канале пресс-службы Президента РК «БОРТ №1» опубликовано «Субботнее фото» Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в бытность его работы в Посольстве СССР в КНР, передает МИА «Казинформ».

    «Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в Посольстве СССР в КНР.

    Фото сделано перед вылетом на границу двух государств, 1989 год», - сказано в описании к фото.


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