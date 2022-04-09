Опубликовано фото Президента РК в бытность работы в Посольстве СССР в КНР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Telegram-канале пресс-службы Президента РК «БОРТ №1» опубликовано «Субботнее фото» Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в бытность его работы в Посольстве СССР в КНР, передает МИА «Казинформ».

«Рабочие будни Касым-Жомарта Токаева в бытность работы в Посольстве СССР в КНР.

Фото сделано перед вылетом на границу двух государств, 1989 год», - сказано в описании к фото.