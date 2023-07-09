Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Опубликована заявка «Астаны» на первый матч с тбилисским «Динамо»

    9 Июля 2023, 10:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку столичной «Астаны» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

    ФК «Астана»

    Вратари:

    №31 Даниил Подымский

    №55 Александр Заруцкий

    №93 Йосип Чондрич

    Защитники:

    №3 Вараздат Ароян

    №5 Михаил Габышев

    №13 Камо Оганесян

    №15 Абзал Бейсебеков

    №27 Тимур Досмагамбетов

    №33 Жарко Томашевич

    №45 Алекса Аманович

    Полузащитники:

    №6 Ян Вороговский

    №7 Макс Эбонг

    №8 Исламбек Куат

    №10 Марин Томасов

    №11 Аслан Дарабаев

    №21 Эльхан Астанов

    №23 Фабьен Урега

    №29 Душан Йованчич

    №30 Игор Иванович

    №97 Нуралы Жаксылык

    Нападающие:

    №17 Абат Аймбетов

    №30 Владислав Прокопенко

    №72 Станислав Басманов

    №88 Дембо Дарбо

    Главный тренер: Григорий Бабаян.

    В заявке возможны изменения.

    Напомним, первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) состоится 12 июля в 20:00 по столичному времени.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чемпион WBO из Казахстана Султан Заурбек нокаутировал соперника в Шотландии
    Стало известно время начала первых матчей казахстанских клубов во втором раунде еврокубков
    Александр Недовесов вышел в финал АТР 250 в Швеции
    Казахстан занял третье место на молодежном ЧА по вольной борьбе
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Очередная ярмарка начала работу в столице