Опубликована заявка «Астаны» на первый матч с тбилисским «Динамо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку столичной «Астаны» на первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов против тбилисского «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
ФК «Астана»
Вратари:
№31 Даниил Подымский
№55 Александр Заруцкий
№93 Йосип Чондрич
Защитники:
№3 Вараздат Ароян
№5 Михаил Габышев
№13 Камо Оганесян
№15 Абзал Бейсебеков
№27 Тимур Досмагамбетов
№33 Жарко Томашевич
№45 Алекса Аманович
Полузащитники:
№6 Ян Вороговский
№7 Макс Эбонг
№8 Исламбек Куат
№10 Марин Томасов
№11 Аслан Дарабаев
№21 Эльхан Астанов
№23 Фабьен Урега
№29 Душан Йованчич
№30 Игор Иванович
№97 Нуралы Жаксылык
Нападающие:
№17 Абат Аймбетов
№30 Владислав Прокопенко
№72 Станислав Басманов
№88 Дембо Дарбо
Главный тренер: Григорий Бабаян.
В заявке возможны изменения.
Напомним, первый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов «Астана» – «Динамо» (Тбилиси, Грузия) состоится 12 июля в 20:00 по столичному времени.