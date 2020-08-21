Опубликована таблица с требованиями зарубежных вузов для казахстанских студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала функционирования Оперативного штаба МИД РК по вопросам обучения казахстанских студентов за рубежом поступило множество звонков и обращений от студентов и их родителей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«Сотрудники Оперативного штаба максимально оперативно реагируют на поступающие обращения, осуществляют сбор информации и запросов для дальнейшей обработки, а затем обратного информирования заявителей.

На основе поступившей информации нашими дипломатами за рубежом установлена связь с каждым университетом и министерствами образования в странах своего нахождения. Нами выясняются предлагаемый формат обучения, правила заезда-выезда в ту или иную страну и другие вопросы, касающиеся обучения иностранных студентов», - говорится в Telegram-канале МИД РК.

В этой связи, штабом подготовлена информационная таблица по требованиям зарубежных учебных заведений для наших студентов за рубежом.

С данной таблицей, которая будет периодически обновляться в онлайн-режиме, можно ознакомиться здесь.

«Для более эффективного взаимодействия нами определен следующий алгоритм действий: обращение – сбор информации – контакт с зарубежными учебными заведениями/министерствами образования – контакт с посольствами иностранных государств – информирование заявителя.

В случае возникновения дополнительных вопросов, просим студентов и их родителей обращаться в Оперативный штаб МИД РК по следующим контактам горячей линии: +7 (7172) 72-00-46, 72-00-47, 72-05-49, электронная почта - covid19@mfa.kz. Наши студенты также могут подать онлайн заявку на рассмотрение своего вопроса по следующей ссылке: https://rb.gy/etjeox», - отметили в МИД РК.

Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки РК начало оказывать содействие казахстанским студентам, которые самостоятельно поступили в зарубежные вузы и из-за пандемии коронавирусной инфекции столкнулись с проблемой выезда в вузы по месту обучения.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/mon-rk-okazhet-sodeystvie-obuchayuschimsya-za-rubezhom-studentam-s-perevodom-v-kazahstanskie-vuzy_a3682661