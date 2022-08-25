Опубликован видеоролик об официальном визите Президента Казахстана в Азербайджан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Президента Республики Казахстан опубликовала итоговый видеоролик об официальном визите Президента Казахстана в Азербайджан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Президента РК «БОРТ №1».

Ранее сообщалось, что сегодня Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан. Глава государства провел встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Программу официального визита Президента Казахстана в Азербайджан продолжили переговоры Глав государств в расширенном формате с участием членов официальных делегаций.

Президенты Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев обсудили ключевые вопросы казахстанско-азербайджанского стратегического партнерства, уделив особое внимание укреплению политического, торгово-экономического, транспортно-транзитного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров главы двух стран подписали Декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между Казахстаном и Азербайджаном, а также Комплексную программу развития сотрудничества между Казахстаном и Азербайджаном на 2022-2026 годы.

Также был опубликован полный текст заявления Главы государства Касым-Жомарта Токаева для СМИ по итогам переговоров с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев тепло попрощались перед завершением официального визита лидера Казахстана в Азербайджан.