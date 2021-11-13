Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита Президента РК в Стамбул

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Акорды в сети Facebook.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.