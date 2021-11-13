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Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита Президента РК в Стамбул
13 Ноября 2021 22:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик об итогах рабочего визита Президента Касым-Жомарта Токаева в Стамбул, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Акорды в сети Facebook.
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Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
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