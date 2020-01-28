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Опубликован видеообзор второго дня визита Президента РК в ОАЭ
28 Января 2020 23:45
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор второго дня официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеГлава государства посетил Международный финансовый центр Дубая Глава государства встретился с Правителем Дубая шейхом Мухаммедом Аль Мактумом Касым-Жомарт Токаев посетил городок Международной выставки «ЭКСПО-2020» в Дубае
Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Арабские эмираты, Видео,
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