Опубликован видеообзор второго дня визита Президента РК в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор второго дня официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом передает МИА «Казинформ».