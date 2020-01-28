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Опубликован видеообзор второго дня визита Президента РК в ОАЭ

28 Января 2020 23:45
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Опубликован видеообзор второго дня визита Президента РК в ОАЭ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор второго дня официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Ключевые слова: Внешняя политика Казахстана, Арабские эмираты, Видео,
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