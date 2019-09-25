Опубликован видеообзор второго дня визита Президента Казахстана в Нью-Йорк

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеоролик, посвященный второму дню визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк, куда он прибыл для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Facebook пресс-секретаря Президента РК Берика Уали.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Кроме этого, сегодня проведены встречи с лидерами ряда стран», - прокомментировал видеообзор Берик Уали.

Видеообзор подготовлен Телерадиокомплексом Президента РК.

Ранее сообщалось, что Президент принял участие в открытии Общих дебатов 74-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках Генеральной Ассамблеи ООН Глава государства провел ряд двусторонних встреч с главами других государств. В частности, Президент встретился с Королем Иордании Абдаллой II, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Швейцарии Ули Маурером и Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Глава государства прибыл в Нью-Йорк для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По приезду в Нью-Йорк К. Токаев встретился с главами ведущих американских компаний. Одним из них стал руководитель компании «Bloomberg» Майкл Блумберг.

Как рассказал сам Президент, на встрече с капитанами бизнеса США состоялся конструктивный диалог о развитии двусторонних торгово-экономических и инвестиционных связей.

74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала 17 сентября. Генсек ООН Антониу Гутерриш сообщал о целях мероприятия: встречи запланированы по климату; целям в области устойчивого развития; финансированию развития; обеспечению всеобщего здравоохранения, а также по малым островным развивающимся государствам.

Председатель Генеральной Ассамблеи, постоянный представитель Нигерии при ООН Тиджани Мухаммад-Банде пообещал уделять приоритетное внимание вопросам мира и безопасности, в частности, усилиям по предотвращению и разрешению конфликтов, а также по продвижению справедливого экономического и социального порядка.