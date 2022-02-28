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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК

28 Февраля 2022 17:53
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК Касым-Жомарта Токаева с 21 по 27 февраля 2022 года, передает МИА «Казинформ».

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#Президент Казахстана   #Видео  
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