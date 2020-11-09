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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК
9 Ноября 2020 10:20
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».
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Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Главы гоcударства со второго по восьмое ноября.
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