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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК

9 Ноября 2020 10:20
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

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Пресс-секретарь Президента РК Берик Уали на своей странице в Facebook опубликовал видеообзор рабочей недели Главы гоcударства со второго по восьмое ноября.



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#Президент Казахстана   #Видео  
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