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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

21 Февраля 2022 20:21
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 14 по 20 февраля, передает МИА «Казинформ».

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Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.



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