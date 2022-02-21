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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
21 Февраля 2022 20:21
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 14 по 20 февраля, передает МИА «Казинформ».
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Видео поделился пресс-секретарь Главы государства Берик Уали в Facebook.
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