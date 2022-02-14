Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован видеообзор рабочей недели Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 7 по 13 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Телерадиокомплекс Президента РК.