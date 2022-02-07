Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 31 января по 6 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ».