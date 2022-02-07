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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

7 Февраля 2022 16:20
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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-секретарь Главы государства Берик Уали опубликовал видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 31 января по 6 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ».

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#Президент Казахстана   #Видео  
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