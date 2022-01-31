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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
31 Января 2022 13:34
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 24 по 30 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали, передает МИА «Казинформ».
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