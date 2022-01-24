+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -21 °С
Алматы: -3 °С
USD 435.1 EUR 493.27
RUB 5.69 CNY 68.63
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

24 Января 2022 09:00
Поделиться:
Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 января 2022 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился Президент верно оценил низкую эффективность взаимодействия госорганов с гражданами – глава павлодарского Гражданского Альянса Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #Видео  
Поделиться:
Новости по теме
Президент провел совещание с руководителями отдельных государственных органов
Олжас Худайбергенов о поручениях Президента: Период несправедливости и вседозволенности закончился
Президент верно оценил низкую эффективность взаимодействия госорганов с гражданами – глава павлодарского Гражданского Альянса
Казахстан ратифицировал соглашение с США о воздушном сообщении
Популярное
1 Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
2 Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
3 История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
4 Кран упал на стройке в Алматы
5 Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
6 Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Читайте также
Автомат Калашникова и более 50-ти единиц другого оружия обнаружили полицейские в Таразе
Камеры видеонаблюдения, поврежденные в ходе массовых беспорядков, восстановлены в Алматы
Запустить трамваи вместо ЛРТ предлагает молодой архитектор
Восстановление городов после беспорядков, ревакцинация казахстанцев - чем запомнилась минувшая неделя в РК
История о людях: как алматинцы «отвоевали» свой дом у бандитов
Кран упал на стройке в Алматы
Об эффективности онлайн-обучения и образовательных платформ – мнение педагога
Неизвестные избили парней и угрожали пистолетом в «подземке» Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив