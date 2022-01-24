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Опубликован видеообзор рабочей недели Президента Казахстана
24 Января 2022 09:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Видеообзор рабочей недели Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с 17 по 23 января 2022 года опубликовал в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали. Об этом передает МИА «Казинформ».
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